Real Madrid, Felipe Anderson'u gündemine aldı

Eden Hazard'ı kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, bu transferi gerçekleştiremezse rotasını Brezilyalı yıldıza çevirecek.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan , forması giyen Felipe Anderson'u da gündemine aldı.

Sky Sports'un haberine göre transfer hedefinde önceliği 'nin yıldızı Eden Hazard'a veren İspanyol devi, bu transferden sonuç alamaması halinde Felipe Anderson'a yönelecek.

Haberde Real Madrid'in Hazard için yaptığı 70 milyon euro'luk ilk teklifin reddedildiği ve Chelsea'nin yıldız futbolcu için bu bedelin yaklaşık iki katı kadar bir ücret talep ettiği belirtildi.

West Ham United, Felipe Anderson'u geçtiğimiz yaz 'dan 35 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

İngiliz ekibinin Brezilyalı oyuncu için yaklaşık 60 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep ettiği de gelen haberler arasında.

25 yaşındaki oyuncu bu sezon West Ham United forması altında çıktığı 35 resmi maçta 9 gole imza atıp 4 de asist yaptı.