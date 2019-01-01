Real Madrid, Eden Hazard için düğmeye bastı

Transfer çalışmalarına başlayan Real Madrid, Eden Hazard için Chelsea ile temasa geçti.

ÖZEL HABER

Teknik direktörlük görevine yeniden Zinedine Zidane'ı getiren , gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara da şimdiden başladı.

Goal'ün edindiği bilgilere göre İspanyol devi, Eden Hazard'ın transferi için ile görüşmelere başladı.

Daha önceden birçok kez Real Madrid'de forma giymek istediğini söyleyen Belçikalı yıldızı Zinedine Zidane'ın da kadrosunda görmek istediği biliniyor.

Chelsea, sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan ve yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Hazard için ilk etapta 115 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep etti. Real Madrid ise bu ücreti bir miktar daha aşağı çekmeyi hedefliyor.

Chelsea'de büyük endişe

Öte yandan Chelsea, Hazard'ın yanı sıra sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan ve 'in yakın takibinde olan Callum Hudson-Odoi'yi de kadrosunda tutamayabilir.

Bilindiği üzere FIFA tarafından bu yaz da geçerli olmak üzere iki dönemlik transfer yasağı cezasına çarptırılan Chelsea'nin cezanın ertelenmesi için FIFA'ya yaptığı ilk başvuru reddedilmişti.

Chelsea, cezanın ertelenmesi için ilerleyen günlerde CAS'a başvurmaya hazırlanıyor.