Real Madrid, De Ligt için Barcelona'ya rakip oldu
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Real Madrid, Barcelona'ya transferde unutulmaz bir çalıma atmak istiyor.
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Ajax'ın genç yetenekleri Frenkie de Jong ile Matthijs de Ligt'i uzun süredir takip eden Barça, De Jong'un transferini resmileştirdikten sonra konsantrasyonunu tamamen De Ligt'e çevirdi.
Fakat Katalan devine kötü bir haber var.
Sport'a göre Real Madrid, Raphael Varane'ın sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalinin artmasıyla birlikte ibreyi genç stoper hedeflerine çevirdi. Bu hedeflerin başında da De Ligt geliyor.
Takımlar, 19 yaşındaki stoperin transferi için 70 milyon euro'luk bir bonservisi gözden çıkarmak zorunda.