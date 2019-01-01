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Real Madrid, Brahim Diaz'ı renklerine bağladı

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Getty/Goal
Real Madrid, Manchester City'nin 19 yaşındaki yıldızının transferini resmen duyurdu.

Real Madrid, Manchester City'nin genç orta saha oyuncusu Brahim Diaz'ı renklerine bağladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Diaz'ın sezon sonunda takıma katılacağı ve oyuncuyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İspanyol devi, bu transfer için Manchester City'ye yaklaşık 17 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyecek.

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Diaz, Pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Santiago Bernabeu Stadı'nda basına tanıtılacak.

Malaga ve Manchester City altyapısından yetişen Brahim Diaz, as takıma yükseldiği 2016-17 sezonundan bu yana Manchester City forması altında sadece 4'ü ilk 11'de olmak üzere 15 resmi maçta forma giyebilmiş ve 2 gole imza atmıştı.

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