Quaresma'nın Beşiktaş'taki kaderi belli oldu

Beşiktaş yönetimi, takımdan ayrılmak isteyen Ricardo Quaresma için kararını verdi.

Beşiktaş ile Ricardo Quaresma'nın ilişkisi sona eriyor.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre, Beşiktaş yönetimi takımdan ayrılmak isteyen Quaresma'ya "3 milyon euro getir, bonservisini al" yanıtını verdi.

35 yaşındaki futbolcunun ailevi nedenleri gerekçe göstererek ayrılık isteğini yönetime iletti fakat kulübün amacı Portekizli yıldızdan para kazanabilmek.

Bu sezon eleştiri oklarının hedefinde olan Quaresma, bu sezon siyah beyazlı formayla 15 Süper Lig maçına çıktı, bu maçların 14'ünde ilk 11'de oynadı. Tecrübeli futbolcunun 2 golü ve 9 asisti var.

Beşiktaş, Quaresma'nın ayrılması halinde Schalke 04’te forma giyen Ukraynalı Yevhen Konoplyanka’yı kiralamayı planlıyor.