ÖZEL HABER | Everton'dan Michy Batshuayi için 20 milyon euro!

Everton, Valencia'dan ayrılacak olan ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Michy Batshuayi'nin bonservisini almak için harekete geçti.

ÖZEL HABER

Premier Lig ekiplerinden Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton, bonservisi Chelsea'de olan ve Valencia'nın kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı Michy Batshuayi'nin transferi için harekete geçti.

Bilindiği üzere Valencia Sportif Direktörü Mateu Alemany, bu sezon fazla forma şansı bulamayan Batshuayi ile kısa süre içinde yollarını ayıracaklarını duyurmuştu.

Everton'un kiralama şansı yok

Goal'ün edindiği bilgilere göre Everton, bu transfer için Chelsea'ye 20 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Editörün Seçtikleri Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları

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Sezon başında Chelsea'den Kurt Zouma'yı kiralık olarak kadrosuna katan Everton, Premier Lig kuralları gereği bir sezon içinde aynı takımdan sadece bir oyuncu kiralanabilmesi nedeniyle Batshuayi'yi bonservisiyle kadrosuna katmak zorunda.

Chelsea'nin ise 2016 yazında yaklaşık 40 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle Marsilya'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki oyuncu için yapılacak bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.

Batshuayi'nin Galatasaray'ın da gündeminde olduğu biliniyor.