Mustafa Akbaş, Robin Yalçın ve Barış Alıcı resmen Yeni Malatyaspor'da

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla üç ismin transferi resmen duyuruldu.

Devre arası transfer dönemine hareketli bir başlangıç yapan Evkur Yeni Malatyaspor, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın ve Barış Alıcı transferlerini resmen duyurdu.

Evkur Yeni Malatyaspor’umuza, hoş geldin Mustafa Akbaş 💪👊 pic.twitter.com/kroy4Ej1Mi — Evkur Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) 7 Ocak 2019

Evkur Yeni Malatyaspor’umuza, hoş geldin Barış Alıcı 💪👊 pic.twitter.com/PntUm5nAT6 — Evkur Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) 7 Ocak 2019

Bilindiği üzere Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Mustafa Akbaş'ın adı son günlerde Beşiktaş ile de sıkça anılıyordu.

Çaykur Rizespor forması giyen orta saha oyuncusu Robin Yalçın'ın da sözleşmesi gün içinde feshedilmişti.

Barış Alıcı ise, Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye transferinin bir parçası olarak sezon sonuna kadar kiralandı.