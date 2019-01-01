Monchi'den Simon Kjaer açıklaması: "Fenerbahçe ile görüştük..."

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Danimarkalı savunma oyuncusu için Monchi'den önemli bir açıklama geldi...

Sportif Direktörü Monchi, 'nin tekrar kadrosuna katmak istediği savunma oyuncusu Simon Kjaer transferi için sarı lacivertli kulüple bir görüşme yaptıklarını açıkladı.

Takımdan ayrılacak oyuncuların durumlarıyla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Monchi, Kjaer'in durumuyla ilgili gelen bir soruya, "Yaklaşık 3-4 hafta önce Fenerbahçe ile bir görüşmemiz oldu. Ancak 15 gündür herhangi bir temasımız yok. Ortada henüz somut bir durum yok." şeklinde yanıt verdi.

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Monchi, transfer döneminin kapanmasına uzun bir süre olduğunu ve takımdan ayrılabilecek oyuncuları karlı bir şekilde elden çıkarmaya gayret edeceklerini de sözlerine ekledi.

30 yaşındaki savunma oyuncusu, 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve 2017 yazında 12.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu.