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Miguel Vieira resmen Başakşehir'de

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Başakşehir, Portekizli savunma oyuncusunun transferini resmen duyurdu...

Transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, İspanyol ekiplerinden Lugo forması giyen savunma oyuncusu Miguel Vieira'yı renklerine bağladı.

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Miguel Vieira, Başakşehir'in yeni sezon öncesinde yaptığı 7. transfer oldu.

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Başakşehir, daha önceden Enzo Crivelli, Aziz Behich, Fredrik Gulbrandsen, Furkan Soyalp, Muhammet Demir, Azubuike ve Ponck'u kadrosuna katmıştı.

Miguel Vieira, geçen sezon başında transfer olduğu Lugo forması altında İspanya 2. Ligi'nde 34 maçta görev alıp 1 gole imza atmıştı.

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