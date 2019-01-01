Medipol Başakşehir, Serdar Taşçı ile anlaştı!

Manuel Da Costa'yı Al Ittihad'e gönderen Medipol Başakşehir'in Serdar Taşçı ile anlaştığı belirtildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir'in Robinho'nun ardından deneyimli savunma oyuncusu Serdar Taşçı'yı da kadrosuna katmak üzere olduğu belirtildi.

beIN Sports'un haberine göre Medipol Başakşehir, son olarak Spartak Moskova forması giyen ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Medipol Başakşehir Kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla da transfer sinyali vermişti.