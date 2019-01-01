Canlı Skorlar
Transfer

Medipol Başakşehir, Serdar Taşçı ile anlaştı!

Son güncelleme
Yorum()
AA
Manuel Da Costa'yı Al Ittihad'e gönderen Medipol Başakşehir'in Serdar Taşçı ile anlaştığı belirtildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir'in Robinho'nun ardından deneyimli savunma oyuncusu Serdar Taşçı'yı da kadrosuna katmak üzere olduğu belirtildi.

beIN Sports'un haberine göre Medipol Başakşehir, son olarak Spartak Moskova forması giyen ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Medipol Başakşehir Kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla da transfer sinyali vermişti.

Editörün Seçtikleri

Sonraki haber:
Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu
Sonraki haber:
Sadık Çiftpınar resmen Fenerbahçe'de!
Sonraki haber:
Süper Lig'deki devre arası transferleri: Gelenler - Gidenler (Ocak 2019)
Sonraki haber:
Manuel Da Costa, Al Ittihad'e transfer oldu
Sonraki haber:
Ozan Tufan, Alanyaspor'la anlaşmaya vardı
Kapat