Manchester United, Daniel James'i kadrosuna katıyor
Yorum()
Getty Images
ÖZEL HABER
Manchester United, Swansea City forması giyen kanat oyunusu Daniel James'i kadrosuna katıyor.
Goal'ün edindiği bilgilere göre 21 yaşındaki oyuncu bugün Carrington'daki tesislere gelerek sağlık kontrollerinden geçirilecek ve daha sonra resmi imzalar atılacak.
>> Sözleşmesi sona eren futbolcular
Manchester United, bu transfer için Swansea City'ye yaklaşık 17 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyecek.
Hull City altyapısında yetişen ve 16 yaşında Swansea City'ye transfer olan Galli futbolcu, geçtiğimiz sezon Championship'te çıktığı 33 maçta 4 gol atıp 7 de asist yapmıştı.