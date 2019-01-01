Manchester United, Daniel James'i kadrosuna katıyor

Manchester United, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirmek üzere...

ÖZEL HABER

, Swansea City forması giyen kanat oyunusu Daniel James'i kadrosuna katıyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre 21 yaşındaki oyuncu bugün Carrington'daki tesislere gelerek sağlık kontrollerinden geçirilecek ve daha sonra resmi imzalar atılacak.

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Manchester United, bu transfer için Swansea City'ye yaklaşık 17 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyecek.

Hull City altyapısında yetişen ve 16 yaşında Swansea City'ye transfer olan Galli futbolcu, geçtiğimiz sezon Championship'te çıktığı 33 maçta 4 gol atıp 7 de asist yapmıştı.