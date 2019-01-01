Manchester United, Antonio Valencia ile yollarını ayırıyor

Manchester United, deneyimli oyuncusuyla sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor...

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Antonio Valencia'ya yeni sözleşme önerilmeyeceğinin sinyalini verdi.

33 yaşındaki oyuncu bu sezon yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle Premier Lig'de şu ana kadar sadece 5 maçta görev alabilmişti.

Takım kaptanlarından olan ve sakatlığı süren Valencia'nın Mart ayının sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.

Basın mensuplarına Valencia'nın durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Solskjaer, "Halen tam olarak hazır değil, geri dönebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. İngiltere'de ve Manchester United'da görkemli bir kariyer geçirdi. Takımımızda Premier Lig şampiyonluğu yaşamış birkaç isimden birisi ama onunla önümüzdeki sezonda da devam edip etmeyeceğimizden emin değilim. Umarım sezonun geri kalan bölümünde aramıza döner ve neler yapabileceğini bize gösterir." diye konuştu.

2009 yılında Wigan'dan transfer edilen Valencia, 338 resmi maçta görev aldığı Manchester United forması altında iki Premier Lig, bir FA Cup, bir Lig Kupası bir de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.