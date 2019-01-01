Manchester United, Aaron Wan-Bissaka'yı bitiriyor!

Manchester United, Crystal Palace'ın genç bek oyuncusunu kadrosuna katmak üzere...

ÖZEL HABER

, bir süredir peşinde olduğu 'ın başarılı sağ bek oyuncusu Aaron Wan-Bissaka'nın transferi için geri sayıma geçti.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Manchester United, bu transfer için Crystal Palace ile yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

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İngiltere U21 Milli Takımı'nın 2019 Avrupa U21 Şampiyonası'ndan elenmesinin ardından 21 yaşındaki oyuncu önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçirilecek ve ardından resmi sözleşmeye imzasını atacak.

Wan-Bissaka'nın yeni sezonda Ole Gunnar Solskjaer'in sağ bekteki ilk tercihi olması bekleniyor.

Genç oyuncu geçtiğimiz sezon Crystal Palace'da 'Yılın Oyuncusu' seçilmişti.

Wan-Bissaka, Daniel James'in ardından Manchester United'ın bu yazki ikinci transferi olacak.