Manchester United 18 yaşındaki Amad Diallo'ya kavuştu

Çalışma izni nedeniyle yaz döneminde oyuncu için başarısız olan Manchester United,18 yaşındaki Amad Diallo'yu 40 milyon euro'ya renklerine bağladı.

uzun süredir emek harcadığı Amad Diallo Traore transferinde mutlu sona ulaştı.

Kırmızı-Şeytanlar, yaz transfer döneminde futbolcuyla anlaşmış ancak oyuncunun çalışma izni alamaması nedeniyle transfer rafa kalkmıştı. İngiliz devi bu sorunu çözdü ve 'dan 40 milyon euro'ya transfer ettiği 18 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4,5+1 yıllık sözleşme yaptı.

Amad Diallo Traore kimdir?

2002 doğumlu Amad Diallo futbola bölgesel bir takımda başladıktan sonra 2015'te 12 yaşındayken Atalanta altyapısına geçti.

Daha fazla takım

Uzun yıllar Atalanta altyapısında forma giyen Fildişi Sahilli hücum oyuncusu İtalyan ekibindeki ilk A takım maçına 2019-20 sezonunda çıktı. 2019-20 sezonunda 3 maçında sonradan oyuna giren Amad Diallo Traore bu sezon ise 1 Serie A ve 1 Şampiyonlar Ligi maçında süre aldı.

İki kanatta da görev yapabilen Amad Diallo hızı ve tekniğiyle biliniyor.