Kasımpaşa, Udinese'den Simone Scuffet'i kadrosuna katıyor

Ligin en çok gol yiyen iki takımından biri olan Kasımpaşa, Serie A'dan genç bir kaleciyi kadrosuna katıyor.

Süper Lig'de 2018-19 sezonunun flaş ekiplerinden Kasımpaşa, sürpriz bir transfere imza atıyor.

Gerçekleşen birçok transferi önceden duyurmasıyla bilinen ünlü İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio, Udinese'de forma giyen 22 yaşındaki genç kaleci Simone Scuffet'in kısa süre içinde Kasımpaşa'ya transfer olacağını duyurdu.

Ligin en çok gol atan takımı olmasına karşın aynı zamanda ligin en çok gol yiyen iki takımından biri olan Kasımpaşa, Scuffet transferiyle kaleyi güvence altına almak istiyor.

Udinese altyapısında yetişen İtalyan kaleci, daha önce bir dönem kiralık olarak Serie B'de Como için ter dökmüştü. Bu sezon Serie A'da 9 maçta görev yapan Scuffet, kalesinde 13 gol gördü.