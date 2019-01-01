Kasımpaşa, Mame Baba Thiam'ı kadrosuna kattı

Lacivert-beyazlı takım, Senegalli futbolcu Mame Baba Thiam ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ekibi , Senegalli forvet Mame Baba Thiam'ı kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak 'nin Ajman takımında forma giyen 26 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Thiam, lacivert-beyazlı ekibin yeni sezon öncesi transfer ettiği üçüncü futbolcu oldu. Kasımpaşa, daha önce kaleci Fatih Öztürk ve Portekizli savunma oyuncusu Jorge Fernandes'i renklerine bağlamıştı.