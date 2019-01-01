Kasımpaşa, Mame Baba Thiam'ı kadrosuna kattı
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Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Senegalli forvet Mame Baba Thiam'ı kadrosuna dahil etti.
🙂Kasımpaşa’mıza hoş geldin Mame Baba👋 pic.twitter.com/DTDfMrHVF4— KASIMPAŞA (@kasimpasa) June 24, 2019
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman takımında forma giyen 26 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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Thiam, lacivert-beyazlı ekibin yeni sezon öncesi transfer ettiği üçüncü futbolcu oldu. Kasımpaşa, daha önce kaleci Fatih Öztürk ve Portekizli savunma oyuncusu Jorge Fernandes'i renklerine bağlamıştı.