Juventus'un Mohamed Salah planı...
Yorum()
Getty Images
Juventus'un Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın transferi için teklifini hazırladığı öne sürüldü.
Tuttomercatoweb'in haberine göre Juventus, Liverpool'a Salah için Paulo Dybala artı para teklif edecek.
Futbol dünyasının 'okumuş' adamları
Haberde Liverpool'un Salah'ı bırakması için Juventus'un Dybala'nın yanında vereceği ücreti bir hayli yüksek tutması gerekebileceği de ifade edildi.
26 yaşındaki oyuncu bu sezon Liverpool forması altında çıktığı 41 resmi maçta 20 gol atıp 6 da asist yaptı.