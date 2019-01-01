Juventus'un Mohamed Salah planı...

İtalyan medyası, Juventus'un Mohamed Salah için Liverpool'un kapısını çalmaya hazırlandığını iddia etti.

'un forması giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın transferi için teklifini hazırladığı öne sürüldü.

Tuttomercatoweb'in haberine göre Juventus, Liverpool'a Salah için Paulo Dybala artı para teklif edecek.

Haberde Liverpool'un Salah'ı bırakması için Juventus'un Dybala'nın yanında vereceği ücreti bir hayli yüksek tutması gerekebileceği de ifade edildi.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon Liverpool forması altında çıktığı 41 resmi maçta 20 gol atıp 6 da asist yaptı.