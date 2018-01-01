Juventus, gelecek yaz Pogba için teklif yapacak

Juventus, eski oyuncusu Paul Pogba için gelecek yaz yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Yıllar önce Paul Pogba'yı Manchester United'dan bedelsiz kadrosuna katan ve aynı oyuncuyu İngiliz devine 105 milyon euro'ya satan Juventus, bir kez daha Pogba'nın peşine takıldı.

Jose Mourinho ile yaşadığı problemler nedeniyle Manchester United'dan ayrılacağı konuşulan Pogba'nın, Mourinho'nun kovulmasına rağmen İngiliz devindeki geleceği bilinmiyor.

Calciomercato'nun haberine göre, yıldız futbolcuya büyük ilgi gösteren eski kulübü Juventus, yaz döneminde Manchester United'a teklif yapmayı planlıyor.

Ocak ayında Pogba transferi için çok az ihtimali bulunan Juventus'un, yaz döneminde Pogba'yı kadrosuna katmak istediği bilinirken oyuncunun geleceğini belirleyecek faktörlerden biri de takımın başına geçecek olan menajer olacak.

Sezon sonuna kadar geçici olarak Ole Gunnar Solskjaer'le anlaşan Manchester United'da yeni hocanın kim olacağı büyük merak konusu.