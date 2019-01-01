John Ogu adım adım Trabzonspor'a...

Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusuyla prensip anlaşmasına vardığı konuşuluyor...

'un İsrail ekiplerinden Hapoel Beer-Sheva forması giyen ve kulübüyle olan sözleşmesi sona eren John Ogu ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre deneyimli orta saha oyuncusu, "Trabzonsporlu yöneticilerle görüştük ve bir sorun gözükmüyor. Sadece 21 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında Afrika Kupası maçları var. Turnuva bittikten sonra durum netlik kazanacak. Ama Trabzon hakkında çok olumlu bilgiler aldım, taraftarı da harika." diye konuştu.

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Öte yandan sezon başında transfer edilen Anthony Nwakaeme'nin de eski takım arkadaşı olan 31 yaşındaki oyuncu için olumlu bilgiler verdiği de gelen haberler arasında.

John Ogu, geçtiğimiz sezon Hapoel Beer-Sheva forması altında çıktığı 32 resmi maçta 3 gole imza atmıştı.