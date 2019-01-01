Gazişehir FK, Moussa Sow'u renklerine bağladı
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AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir FK, deneyimli golcü Moussa Sow'un transferini resmen duyurdu.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda Sow transferi, "Hele bakın kim gelmiş" mesajıyla duyuruldu.
🔴⚫ HELE BAKIN KİM GELMİŞ! pic.twitter.com/CF7txGEjUk— Gazişehir FK (@GazisehirFK) 28 Ocak 2019
Senegalli oyuncu için bugün saat 11:30'da bir imza töreni düzenleneceği de açıklandı.
33 yaşındaki oyuncu son olarak BAE ekiplerinden Al Ahli forması giymişti.