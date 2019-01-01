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Gazişehir FK, Moussa Sow'u renklerine bağladı

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Bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor formaları da giyen Moussa Sow, Gazişehir FK'ya transfer oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir FK, deneyimli golcü Moussa Sow'un transferini resmen duyurdu.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda Sow transferi, "Hele bakın kim gelmiş" mesajıyla duyuruldu.

Senegalli oyuncu için bugün saat 11:30'da bir imza töreni düzenleneceği de açıklandı.

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33 yaşındaki oyuncu son olarak BAE ekiplerinden Al Ahli forması giymişti.

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