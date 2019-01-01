Galatasaray'ın transfer seferi forvetsiz bitti

Galatasaray'ın uzun süredir transferi için uğraştığı Alan Carvalho ve Pato girişimleri sonuçsuz kaldı.

Forvet transferinde çıkmaza giren Galatasaray'a kötü haber geldi.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, geçtiğimiz günlerde Alan Carvalho ve Alexandre Pato tranferini bitirmek için Dubai'ye gitti.

Ancak bu transferler yüksek maliyetler nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Alan Carvalho'nun sarı kırmızılı kulübe gelmek istediği bilinse de menajerlerin talebi nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi. Pato ise Galatasaray'dan 10 milyon euro'luk bir ücret talep ettiği için transferden vazgeçildi.