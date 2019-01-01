Galatasaray'ın teklifi hazır, Banega'nın kararını bekliyor

Arjantinli yıldıza teklifini ileten sarı kırmızılılar, tatil dönüşü kararını verecek olan Banega'yı bekliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen , Ever Banega için teklifini hazırladı.

Hürriyet Gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Kulübü’ne 5 milyon Euro teklif eden sarı kırmızılılar, Arjantinli yıldıza da 1 yılı opsiyonlu 3 senelik kontrat önerdi. Aslan, 3 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği Banega’nın vereceği kararı beklemeye geçti. Arjantinli yıldızın tatil dönüşünde transferi için kesin kararını vereceği ifade edildi.

Terim’in birinci tercihi

Teknik Direktör Fatih Terim’in, orta sahanın 3 ayrı bölgesinde de görev yapabilen Banega’yı ‘orkestra şefi’ gibi gördüğü, hem de birçok mevkide forma giyebildiği için takımında görmek istediği belirtildi. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a üst düzey katkı sağlaması adına oyunun iki yönünde de etkili, tecrübeli bir isim alınmasını isteyen Terim, Banega’nın transferine göre diğer planlarını belirleyecek. Bu sezon Sevilla forması ile 8 gol 11 asistlik performans sergileyen Banega, transferi halinde Galatasaray’da orta sahanın beyni olacak.