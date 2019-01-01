Galatasaray'da Fernando'nun alternatifi Seri

Galatasaray orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Hedefte adı bir dönem Barcelona'ya transferine ramak kalan Jean Michael Seri var.

'ın transfer listesine giren son isim 'dan Jean Michael seri oldu.

Badou Ndiaye'yle yollarını ayıran ve Fernando'yu 'ya satmaya hazırlanan sarı kırmızılı ekip, orta alana transfer için kolları sıvadı.

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Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, Fulham'la Premier Lig'den düşen ve takımdan ayrılma ihtimali bulunan Seri için Galatasaray devrede. 27 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle Cimbom kiralama seçeneğini devreye soktu.

2018 yaz transfer döneminde 30 milyon euro karşılığında Fulham'a giden Seri, aynı sezonun devre arası transfer döneminde 'ya gitmeye çok yaklaşmış fakat bu transfer gerçekleşmemişti.

Seri geçen sezon Fulham'la 34 maça çıktı, bu maçların 29'unda ilk 11'de oynadı.