Galatasaray'da Fernando'nun alternatifi Seri
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Galatasaray'ın transfer listesine giren son isim Fulham'dan Jean Michael seri oldu.
Badou Ndiaye'yle yollarını ayıran ve Fernando'yu Sevilla'ya satmaya hazırlanan sarı kırmızılı ekip, orta alana transfer için kolları sıvadı.
Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, Fulham'la Premier Lig'den düşen ve takımdan ayrılma ihtimali bulunan Seri için Galatasaray devrede. 27 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle Cimbom kiralama seçeneğini devreye soktu.
2018 yaz transfer döneminde 30 milyon euro karşılığında Fulham'a giden Seri, aynı sezonun devre arası transfer döneminde Barcelona'ya gitmeye çok yaklaşmış fakat bu transfer gerçekleşmemişti.
Seri geçen sezon Fulham'la 34 maça çıktı, bu maçların 29'unda ilk 11'de oynadı.