Galatasaray'da Charlie Austin sesleri

Golcü arayışındaki Galatasaray'ın İngiliz golcüyü İstanbul'a getirmeye hazırlandığı iddia edildi.

Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Southampton forması giyen Charlie Austin'i kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim bugün, anlaşma sağlanan bir golcüyü İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Kulübe yakın kaynaklara göre bu isim Southampton'ın 29 yaşındaki oyuncusu Charlie Austin.

İngiliz golcü, bu sezon şu ana kadar Southampton forması altında 9'u ilk 11'de olmak üzere 18 resmi maçta görev aldı ve 3 gol atıp 1 de asist yaptı.