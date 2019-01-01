Galatasaray'da Bruma sesleri! Onyekuru yerine...

Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon planlamaları için düğmeye basıldı...

, kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan ve sezon sonunda 'a geri dönecek olan Henry Onyekuru'nun yerine takviye yapmak için çalışmalara başladı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde Everton'ın Onyekuru'yu 25 milyon euro karşılığında 'e satmayı planladığı, Galatasaray'ın ise foması giyen eski oyuncusu Bruma'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

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Haberde Bruma'nın da RB Leipzig'de yeteri kadar süre alamayan Portekizli oyuncunun kiralık olarak Galatasaray'a geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Galatasaray, 2013 yazında 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Bruma'yı 2017 yazında bonuslarla birlikte toplam 15 milyon euro karşılığında RB Leipzig'e göndermişti.