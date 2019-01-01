Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u Almeria'ya kiraladı

Sarı kırmızılı kulüp, bu yaz başında transfer edilen genç savunma oyuncusunu Almeria'ya kiralık olarak gönderdi.

, genç stoperi Valentine Ozornwafor'u İspanya 2. Ligi ekipleriden Almeria'ya kiraladı.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Almeria'nın kiralama bedeli olarak 200 bin euro ödeyeceği ve oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 1 milyon 850 bin euro olduğu duyuruldu.

Satın alma opsiyonunun ise 31 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi.

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Taraflar arasındaki anlaşmaya göre Almeria, Ozornwafor'un satın alma opsiyonunu kullanması halinde bir sonraki satıştan Galatasaray'a %20'lik kar payı verecek.

Galatasaray, 20 yaşındaki oyuncuyu yaz başında Enyimba'dan yaklaşık 300 bin euro karşılığında kadrosuna katmıştı.