Galatasaray, Radamel Falcao için geri sayıma geçti

İtalyan medyası, Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştığını yazdı...

, uzun süredir peşinde olduğu 'nun golcü yıldızı Radamel Falcao'nun transferini tamamlamak üzere.

Sportitalia'dan Alfredo Pedulla'nın haberine göre Kolombiyalı yıldız, sarı kırmızılı kulüp ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

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İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira ise 33 yaşındaki oyuncunun Perşembe günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceğini öne sürdü.

Galatasaray'ın Falcao ile yıllık 5 milyon euro sabit ücret artı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardığı konuşuluyor.