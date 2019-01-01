Galatasaray, Marcao'yu KAP'a bildirdi
Yorum()
gettyimages
Galatasaray, Marcao için transfer görüşmelerine başladığını resmen açıkladı.
Kulüpten KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig'de biten tüm transferler
BiP Spor 'un 8 Ocak Salı akşamı geçtiği habere göre Cimbom, 23 yaşındaki stoperin transferini 3.5 milyon euro'ya bitirdi.
Marcao'nun 11 Ocak'ta İstanbul'da olması bekleniyor.