Galatasaray, Marcao'yu KAP'a bildirdi

Sarı kırmızılı ekip, Brezilyalı stoperin transferiyle ilgili ilk resmi açıklamasını yaptı.

Galatasaray, Marcao için transfer görüşmelerine başladığını resmen açıkladı.

Kulüpten KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BiP Spor 'un 8 Ocak Salı akşamı geçtiği habere göre Cimbom, 23 yaşındaki stoperin transferini 3.5 milyon euro'ya bitirdi. Editörün Seçtikleri Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları

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Marcao'nun 11 Ocak'ta İstanbul'da olması bekleniyor.