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Galatasaray, Marcao'yu KAP'a bildirdi

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Sarı kırmızılı ekip, Brezilyalı stoperin transferiyle ilgili ilk resmi açıklamasını yaptı.

Galatasaray, Marcao için transfer görüşmelerine başladığını resmen açıkladı.

Kulüpten KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de biten tüm transferler

BiP Spor 'un 8 Ocak Salı akşamı geçtiği habere göre Cimbom, 23 yaşındaki stoperin transferini 3.5 milyon euro'ya bitirdi.

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Marcao'nun 11 Ocak'ta İstanbul'da olması bekleniyor.

Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao) kimdir?

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