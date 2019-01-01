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Galatasaray, Marcao'nun bonservis bedelini duyurdu!

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Galatasaray
Galatasaray Kulübü, Marcao transferinin mali detaylarını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Portekiz ekiplerinden Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao için 4 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

22 yaşındaki oyuncu, 3.5 yıl için toplamda 2 milyon 950 bin euro'luk sabit ücret alacak.

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Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) ve kulübü Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne  4.000.000 Euro  tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

2018-2019 sezonu için net 400.000 EUR sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için net 800.000 EUR sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 850.000 EUR sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti"
 

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