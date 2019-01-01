Galatasaray, Javier Hernandez'e (Chicharito) teklifini yaptı

Golcü arayışındaki Galatasaray'ın gündeminde olan Meksikalı oyuncu, sarı-kırmızılı ekipten düşünmek için süre istedi...

'ın forması giyen Javier Hernandez'in (Chicharito) transferinde önemli mesafe kat ettiği konuşuluyor.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak ile İdari Menajer Şükrü Hanedar, İstanbul'a davet edilen oyuncunun menajerleriyle masaya oturdu.

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Haberde sarı-kırmızılı idarecilerin oyuncuya senelik 3 milyon euro, şampiyonluk bonusu ve puan başına 5 bin euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önerdiği, ancak Meksikalı golcünün öncelikli hedefinin kariyerine İspanya veya İtalya'da devam etmek olması nedeniyle düşünmek için süre istediği kaydedildi.

31 yaşındaki oyuncu, geçen sezon West Ham United forması altında çıktığı 28 resmi maçta 8 gol atıp 1 de asist yapmıştı.