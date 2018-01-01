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Galatasaray için Adam Szalai iddiası

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Getty Images
Alman medyası, forvet arayışındaki Galatasaray'ın Hoffenheim forması giyen Adam Szalai ile ilgilendiğini öne sürdü.

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Hoffenheim forması giyen Adam Szalai'yi gündemine aldığı iddia edildi.

Bild'de yer alan habere göre sarı-kırmzılı kulüp 31 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Haberde Galatasaray'ın 2016 yılında da 3 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ancak bu teklifin kabul edilmediğini, şu an ise bu rakamın transfer için yeterli olacağı kaydedildi.

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Hoffenheim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Macar golcüyü devre arasında elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

Szalai, bu sezon Hoffenheim forması altında çıktığı 28 resmi maçta 8 gol atıp 1 de asist yaptı.

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