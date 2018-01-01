Galatasaray, Garry Rodrigues'i Al Ittihad'a satıyor

Galatasaray yönetimi Garry Rodrigues için Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad’la anlaşmaya vardı.

Sarı kırmızılı yönetim, Garry Rodrigues'i eski Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad kulübüne satmaya hazırlanıyor.

Ajansspor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre; Galatasaray, kanat oyuncusu Rodrigues için Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad ile anlaştı. Bu transfer gelişmesini doğrulayan ise eski bir Galatasaraylı, Nordin Amrabat oldu.

Amrabat ile Fas milli takımından arkadaş olan Al Ittihad'ın orta saha oyuncusu El Ahmedi, Rodrigues’in bundan böyle takım arkadaşı olacağını söyledi.

Galatasaray bu transferin gerçekleşmesi durumunda 8 milyon euro kazanacak. Ancak Rodrigues'in sözleşmesinde, başka bir takıma transfer olması halinde elde edilecek gelirin %20'sinin eski kulübü PAOK'a ödenmesi maddesi var. Yani 8 milyonun 1.6'sı PAOK'a gidecek. Galatasaray ise bu transferden 6.4 milyon euro elde edecek.

Rodrigues bu sezon resmi karşılaşmalarda 20 maça çıktı, 4 gol attı, 2 asist yaptı.