Galatasaray, Alan Carvalho transferini bitirdi

Süper Lig'de ilk yarıyı 5. sırada tamamlayan Galatasaray, santrfor transferlerinde sona yaklaştı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray, kadrosundaki eksik bölgelere takviye yaparak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

İlk olarak santrfor eksikliğini tamamlamak isteyen sarı kırmızılılar daha önce prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı Alan Carvalho transferini noktalamak istiyor.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Carvalho ile önümüzdeki günlerde imzalar atılacak ve oyuncu devre arası kamp kadrosuna katılacak.

Aynı zamanda Demba Ba transferinde de anlaşma sağlayan sarı kırmızılı yönetim, taraftarların bu transfere sıcak bakmamasından dolayı oyuncuyu bekletiyor. Alternatif biri bulunamaması halinde Senegalli oyuncuyla imzalar atılacak.