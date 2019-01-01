Göztepe, Serdar Gürler'i kiralıyor

Göztepe'nin Huesca forması giyen Serdar Gürler'i kiraladığı belirtildi.

Göztepe, ara transfer dönemindeki ilk hamlesini Huesca forması giyen Serdar Gürler ile yapmaya hazırlanıyor.

beIN Sports'ta yer alan habere göre Göztepe, 27 yaşındaki kanat oyuncusunu 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig'de daha önceden Elazığspor, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor formaları giyen Serdar, geçtiğimiz yaz 2.5 milyon euro karşılığında İspanyol ekiplerinden Huesca'ya transfer olmuştu.

Serdar Gürler, bu sezon Huesca forması altında 7'si ilk 11'de olmak üzere 16 resmi maçta görev aldı ve bir asist yaptı.