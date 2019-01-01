Flaş iddia! Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrılmayı kafasına koydu...

İtalyan medyası, Burak Yılmaz'ın Lecce'ye transfer olmak istediğini ve yönetime sözleşmesinin feshi için talepte bulunduğunu öne sürdü...

Milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'tan ayrılarak Lecce'ye transfer olmak istediği öne sürüldü.

Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş yönetimi, Lecce'nin deneyimli oyuncu için yapmış olduğu teklifi geri çevirmişti.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Burak, kesin olarak Lecce'ye transfer olmaya karar vermiş durumda.

Burak'ın siyah beyazlı ekibe transfer olduğu Ocak ayından bu yana herhangi bir ödeme alamadığı ve kulüpten yaklaşık 2 milyon euro'luk alacağı olduğu belirtilirken, oyuncunun iki haftadır yönetime sözleşmesinin feshedilmesi için talepte bulunduğu, bu talebin karşılanmaması halinde ise konunun FIFA'ya taşınabileceği kaydedildi.

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Haberde Beşiktaş yönetiminin Burak'ın alacaklarını ödemeyi planladığı ancak oyuncunun buna rağmen takımdan ayrılmak istediği de iddia edildi.

34 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş forması altında geçen sezon çıktığı 15 lig maçında 11 gole imza atmıştı.