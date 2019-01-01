Fenerbahçe'nin istediği Nicolas Castillo, Meksika yolcusu
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Benfica'nın Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Nicolas Castillo'nun transferi için Meksika ekiplerinden Club America ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
A Bola'da yer alan haberde Benfica'nın Club America'dan gelen 9 milyon euro'luk teklifi kabul ettiği ve golcü oyuncunun bugün Meksika'ya gideceği kaydedildi.
Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Benfica'ya Castillo için 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulunmuş olduğu da hatırlatıldı.