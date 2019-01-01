Fenerbahçe'nin istediği Nicolas Castillo, Meksika yolcusu

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Benfica'nın golcüsü Nicolas Castillo, Club America'ya transfer oluyor.

Benfica'nın Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Nicolas Castillo'nun transferi için Meksika ekiplerinden Club America ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

A Bola'da yer alan haberde Benfica'nın Club America'dan gelen 9 milyon euro'luk teklifi kabul ettiği ve golcü oyuncunun bugün Meksika'ya gideceği kaydedildi.

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Benfica'ya Castillo için 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulunmuş olduğu da hatırlatıldı.