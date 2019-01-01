Serdar Aziz'den transfer açıklaması!

Galatasaray ile yolları ayrılacak olan Serdar Aziz, transfer konusuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Galatasaray ile yollarını ayıracak olan ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Serdar Aziz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili yapmaya tek yetkili adresin sarı-kırmızılı kulüp olduğunu söyledi.

Serdar Aziz'in açıklaması şöyle:

"Sözleşmeli olduğum kulübümün yönetimi tarafından menajerim aracılığı ile tarafıma, 'teknik ekibin talebi doğrultusunda ayrılmam isteği ile kulüp bulunması' yönündeki karar iletildi. Bu karar sonrası tatilimi yarıda keserek İstanbul'a geldim ve menajerim ile buluşarak teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile görüşme yapmak istediğimi, bu sürece kadar da transfer konusunda hiçbir çalışma ve görüşme yapılmamasını rica ettim. Bu düşüncemi ve ayrıntıları menajerim aracılığıyla kamuoyuna duyurdum. Reel olarak devame den süreçte menajerim yurt içi ve yurt dışında kulüpler ile transfer görüşmelerine başladığını ve gelen teklifleri değerlendirdiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Tabii ki bu esnada kulübüm ile sözleşmemin devam etmesi sebebi ve bonservisli bir oyuncu statüsünde olmamdan dolayı tüm görüşmeler menajerim tarafından kulübüme birebir şekilde iletilmektedir. Bu yüzden transferim içeriğinde belirlenen bonservis bedeli ve görüşülen kulüpler ve olası gelişmeler hakkında açıklama yapacak tek yetkili adres Galatasaray Spor Kulübü'dür.

Tüm bu süreç içerisinde sessiz kaldığım gibi sosyal medyada zaman zaman değişil algılar oluşturulmak ve şahsımı yıpratmak için gösterilen çabaları üzüntü ile takip etmekteyim. Devame den sürecin sonuna kadar aynı sessizliğimi koruyacağımı ttüm spor kamuoyu ile paylaşarak saygılarımı sunarım."