Fenerbahçe'nin gündemindeki Ricardo Rodriguez'e PSV talip oldu

Sol bek arayışındaki Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi olan Ricardo Rodriguez'in transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Transfer hamleleri için TFF ile harcama limiti konusunda anlaşma zemini arayan , bir süredir forması giyen Ricardo Rodriguez'in peşindeydi.

Geçtiğimiz günlerde Rodriguez'i kiralamak isteyen Fenerbahçe'nin oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardığı da iddia edilmişti ancak bu transferde devreye ekiplerinden de girdi.

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Sky Italia muhabirlerinden Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Salı akşamı PSV yetkilileri, Rodriguez'in menajerinin de yer aldığı görüşmede Milan yönetimiyle bir araya geldi.

Haberde Milan yönetiminin Rodriguez'i 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği, PSV'nin de bu öneriye sıcak baktığı kaydedildi.

Tarafların kısa süre içinde bir kez daha görüşerek son detayları masaya yatıracağı da gelen haberler arasında.