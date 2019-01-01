Fenerbahçe, Victor Moses transferini bitirdi

Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Victor Moses'in transferinde mutlu sona ulaştı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Victor Moses'in kiralık olarak transferi için Chelsea ile anlaşmaya vardı.

Goal'ün edindiği bilgilere göre transfer görüşmelerinin uzamasındaki sebep, Chelsea yönetiminin oyuncuyu bonservisiyle satmak istemesi ve Çin ekiplerinden gelen teklifler oldu. Ancak Nijeryalı oyuncu, Çin'e gitmeyi reddedince Chelsea yönetimi de oyuncuyu Fenerbahçe'ye kiralamaya ikna oldu.

Bu gece İstanbul'a gelecek olan 28 yaşındaki oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 1.5 yıllık kiralık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Moses'in Chelsea ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.