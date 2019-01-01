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Fenerbahçe Yunus Mallı ile anlaştı, söz Ersun Yanal'da

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Getty Images
Ara transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, Wolfsburg forması giyen gurbetçi oyuncu Yunus Mallı ile her konuda anlaştı.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe, nokta atışı transferlerle toparlanıp çıkış yakalamak istiyor.

Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ile 4.5 yıllık anlaşma yapan sarı lacivertliler, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan için haber bekliyor.

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre Fenerbahçeli yetkililer Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen gurbetçi oyuncu Yunus Mallı ve kulübü Wolfsburg ile her konuda anlaştı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın onay vermesi halinde 26 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıllık kiralık olarak anlaşma yapılacak.

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Mallı, bu sezon resmi karşılaşmalarda 11 maça çıktı, 1 gol attı, 1 asist yaptı.

 

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