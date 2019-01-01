Fenerbahçe, Yann M'Vila için pazarlık masasında

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, rotasını St. Etienne forması giyen Yann M'Vila'ya çevirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren , St. Etienne'in deneyimli orta saha oyuncusu Yann M'Vila'nın transferi için harekete geçti.

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli kulüp, 29 yaşındaki oyuncu için 5 milyon euro talep eden Fransız kulübüne 3.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Haberde Sportif Direktör Damien Comolli'nin de M'Vila ile bir görüşme yaptığı ve oyuncunun sarı-lacivertli kulübe sıcak baktığı da kaydedildi.

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Kulüplerin bonservis bedeli konusunda anlaşması halinde bu transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

2017-18 sezonunun devre arasında Rubin Kazan'dan transfer edilen M'Vila, St. Etienne forması altında şu ana dek 57 resmi maçta forma giydi ve bir asist yaptı.