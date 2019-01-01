Transfer

Fenerbahçe, Yann M'Vila için pazarlık masasında

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Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, rotasını St. Etienne forması giyen Yann M'Vila'ya çevirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, St. Etienne'in deneyimli orta saha oyuncusu Yann M'Vila'nın transferi için harekete geçti.

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli kulüp, 29 yaşındaki oyuncu için 5 milyon euro talep eden Fransız kulübüne 3.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Haberde Sportif Direktör Damien Comolli'nin de M'Vila ile bir görüşme yaptığı ve oyuncunun sarı-lacivertli kulübe sıcak baktığı da kaydedildi.

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Kulüplerin bonservis bedeli konusunda anlaşması halinde bu transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

2017-18 sezonunun devre arasında Rubin Kazan'dan transfer edilen M'Vila, St. Etienne forması altında şu ana dek 57 resmi maçta forma giydi ve bir asist yaptı.

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