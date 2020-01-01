Fenerbahçe, Vedat Muriqi için serveti reddetti!

Sarı-lacivertli ekibin gözde golcüsünün ismi Avrupa ekipleriyle anılmaya devam ediyor.

forması altında bu sezon sergilediği performansla Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin radarına giren Vedat Muriqi'e son olarak Premier Lig ekiplerinden 'nin talip olduğu öne sürüldü.

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre Burnley, Kosovalı oyuncunun transferi için Fenerbahçe'ye 28 milyon euro'luk bir teklif yaptı ancak bu teklif sarı-lacivertli yönetim tarafından yetersiz bulunarak kabul görmedi.

Haberde Fenerbahçe yönetiminin 25 yaşındaki oyuncuyu en doğru ve en değerli olduğu zamanda elden çıkarmayı planladığı da kaydedildi.

Muriqi'in adı daha önceden ve ile de anılıyordu.