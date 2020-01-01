Fenerbahçe ve Watford, Kwadwo Asamoah'ın peşinde

İtalyan basını, sol bek arayışındaki Fenerbahçe'nin Inter ile sözleşmesi bitecek olan Ganalı oyuncuya talip olduğunu öne sürdü.

'nin ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol bek oyuncusu Kwadwo Asamoah'ın peşinde olduğu iddia edildi.

FCInterNews.it'in haberine göre Inter'de yeteri kadar forma şansı bulamayan ve sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Asamoah'a Fenerbahçe iki yıllık sözleşme teklifi yaptı. Sarı-lacivertliler, oyuncunun İtalyan devinde kazandığı yıllık ücreti de karşılamaya hazır.

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Haberde 31 yaşındaki oyuncuya Premier Lig ekiplerinden 'un da bir teklif sunduğu kaydedildi.

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2018 yazında 'tan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Inter'in yolunu tutan Ganalı oyuncu, bu sezon 11 resmi maçta görev alabilmişti.

Asamoah, sol bek, sol kanat ve orta saha pozisyonlarında görev alabiliyor.