Fenerbahçe ve Watford, Kwadwo Asamoah'ın peşinde
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Fenerbahçe'nin Inter ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol bek oyuncusu Kwadwo Asamoah'ın peşinde olduğu iddia edildi.
FCInterNews.it'in haberine göre Inter'de yeteri kadar forma şansı bulamayan ve sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Asamoah'a Fenerbahçe iki yıllık sözleşme teklifi yaptı. Sarı-lacivertliler, oyuncunun İtalyan devinde kazandığı yıllık ücreti de karşılamaya hazır.
Haberde 31 yaşındaki oyuncuya Premier Lig ekiplerinden Watford'un da bir teklif sunduğu kaydedildi.
2018 yazında Juventus'tan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Inter'in yolunu tutan Ganalı oyuncu, bu sezon 11 resmi maçta görev alabilmişti.
Asamoah, sol bek, sol kanat ve orta saha pozisyonlarında görev alabiliyor.