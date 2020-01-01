Fenerbahçe, Simon Falette'e imzayı attırıyor
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Bir süredir Simon Falette için girişimlerde bulunan Fenerbahçe transferde sona çok yaklaştı.
Goal'ün edindiği bilgiye göre Fenerbahçe, hem Falette hem de kulübü Eintracht Frankfurt ile her konuda anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, Falette'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katacak. 27 yaşındaki stoperin kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçip sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Fransa doğumlu olan Falette, 2017 yazında 2 milyon 700 bin euro bonservis bedeli karşılığında Metz'den Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu.
İlk sezonunda 28 maça çıkan Falette, ikinci sezonunda ise 14 maçta görev yaptı. 1,84m boyundaki savunmacı bu sezon ise 1 maçta forma giydi.