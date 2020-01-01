Fenerbahçe, Simon Falette'e imzayı attırıyor

Fenerbahçe, Gineli stoper Simon Falette için kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı.

Bir süredir Simon Falette için girişimlerde bulunan transferde sona çok yaklaştı.

Goal'ün edindiği bilgiye göre Fenerbahçe, hem Falette hem de kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe, Falette'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katacak. 27 yaşındaki stoperin kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçip sözleşmeye imza atması bekleniyor.

doğumlu olan Falette, 2017 yazında 2 milyon 700 bin euro bonservis bedeli karşılığında Metz'den Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu.

İlk sezonunda 28 maça çıkan Falette, ikinci sezonunda ise 14 maçta görev yaptı. 1,84m boyundaki savunmacı bu sezon ise 1 maçta forma giydi.