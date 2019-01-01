Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar için ne kadar ödedi? Resmi açıklama...

Evkur Yeni Malatyaspor cephesi, Sadık Çiftpınar transferiyle ilgili mali detayları açıkladı...

Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın transferiyle ilgili mali detaylar merak ediliyordu.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda konuyla ilgili olarak, "Sadık Çiftpınar transferi için Fenerbahçe'den Barış Alıcı'yı sezon sonuna kadar kiralık, Yiğithan Güveli'yi de bonservisiyle birlikte aldık. Para olarak da 750 bin euro bonservis bedeli aldık." ifadelerini kullandı.

Adil Gevrek, Galatasaray'dan ayrılacak olan Eren Derdiyok'la şu anda ilgilenmediklerini de açıkladı.