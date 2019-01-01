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Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa için geri sayımda!

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Getty Images
Portekiz basını, Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusunun transferini bitirmek üzere olduğunu yazdı.

Fenerbahçe'nin Benfica forması giyen orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa'nın transferini tamamlamak üzere olduğu konuşuluyor.

A Bola'nın haberine göre Fejsa, Sırbistan Milli Takımı'nın 10 Haziran'da Litvanya ile oynayacağı maçın ardından İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli kulüple resmi sözleşme imzalayacak.

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Haberde Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağladığı da kaydedildi.

2013 yılından bu yana Benfica forması giyen Fejsa'nın Portekiz kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yazında sona eriyordu.

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