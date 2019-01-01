Fenerbahçe Kolorov'un menajerini ve abisini İstanbul'a getirdi!

Adı Fenerbahçe'yle anılan Kolorov'un, ağabeyi ve mejaneri Ali Koç'un davetlisi olarak İstanbul'a geldi.

Takıma sadece genç değil, şampiyonluk için tecrübeli isimler de katmak isteyen Aleksandar Kolarov'la ilgileniyor.

Sabah Gazetesinin haberine göre tecrübeli oyuncunun ağabeyi ve menajeri Fenerbahçe Beko'nun, Anadolu Efes ile oynadığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi playoff final serisi 3. maçını Ali Koç'un locasında izledi. .

Ağabey Nikola Kolarov'un mücadeleyi takip ettiği locada Başkan Ali Koç'un yanı sıra dünyaca ünlü menajer Fali Ramadani, onun ortağı sarı-lacivertlilerin basketbol efsanesi Mirsad Türkcan, yöneticiler Selahattin Baki, Alper Pirşen, Simla Beyazıt ve Sportif Direktör Damien Comolli de vardı. Nikola Kolarov'un maç öncesi ve esnasında Ali Koç ile hararetli bir şekilde sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Sözleşmenin feshi bekleniyor

Fenerbahçe, imza attırmak için Sırp oyuncunun formasını giydiği ile bağlarını tam olarak koparması bekleniyor. 33 yaşındaki Kolarov'un, kulübüyle olan 1 yıllık sözleşmesinin fesih şartlarını görüştüğü, bu konuyu çözer çözmez İstanbul'un yolunu tutacağı kaydedildi. Kolarov'un Fenerbahçe ile 2 veya 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Yıllık kazancı ise 2.7 milyon Euro olacak.

Obradovic'in fikrini sordu

Transferde önemli bir detay da öğrenildi. Yönetimin kendisine yaptığı teklif sonrası düşünmek için süre isteyen Kolarov'un, ilk iş olarak vatandaşı olan Fenerbahçe Beko'nun efsane Koçu Zejlko Obradovic'i aradığı öğrenildi.

Kolarov'un büyük saygı duyduğu Obradovic'e teklifi ilettiği, sarı-lacivertli kulüp ve İstanbul'daki yaşam hakkında bilgi aldığı belirtildi. Tecrübeli koçun, "Bir futbolcunun oynayabileceği en güzel statta oynayacaksın. Teklifi hemen kabul et" dediği öğrenildi. Kolarov'un Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yaklaşmasında Obradovic'in bu görüşlerinin hayli önemli olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe-Anadolu Efes maçını izleyen Kolarov'un ağabeyi Nikola Kolarov'un da maç öncesinde Zeljko Obradovic ile bir araya geldiği ve kendisine başarı dilediği öğrenildi. Kolarov'un basketbol maçı izlemeyi çok sevdiği, Obradovic'i ise idolü olarak tanımladığı ifade edildi. Ayrıca oyuncunun daha önce de kendi kariyeriyle ilgili Obra'ya danıştığı gelen bilgiler arasında...