Fenerbahçe ile Rizespor, Vedat Muriqi görüşmelerine başladı

Forvet hattına takviye arayışında olan Fenerbahçe, Muriqi için ilk adımı attı. Çaykur Rizespor bonservis beklentisini sarı lacivertli ekibe iletti.

Süper Lig'de sezonun flaş isimlerinden Vedat Muriqi, gelecek sezondan itibaren formasını giyebilir.

Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun geçtiği bilgiye göre, sarı lacivertli ekip, Çaykur Rizespor forması giyen Kosovalı forvetle anlaşma sağladı ve oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladı.

Rizespor, bu sezon 29 lig maçında 13 gol atıp 7 asist yapan Muriqi için 7 milyon euro bonservis talep ediyor. Ali Koç ve yönetim, 3.5 milyon euro'ya kadar çıkabileceğini Karadeniz ekibine iletti. Taraflar arasındaki pazarlıklar sürüyor.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın transferini çok istediği Muriqi için Alman ekipleri ve de ilgi gösterdiler fakat 25 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli formayı giymek istiyor.

Muriqi, 2017-18 sezonunun devre arasında 'nden Rizespor'a transfer olmuştu.