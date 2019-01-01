Fenerbahçe ile Rizespor, Vedat Muriqi görüşmelerine başladı
Süper Lig'de sezonun flaş isimlerinden Vedat Muriqi, gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe formasını giyebilir.
Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun geçtiği bilgiye göre, sarı lacivertli ekip, Çaykur Rizespor forması giyen Kosovalı forvetle anlaşma sağladı ve oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladı.
Rizespor, bu sezon 29 lig maçında 13 gol atıp 7 asist yapan Muriqi için 7 milyon euro bonservis talep ediyor. Ali Koç ve yönetim, 3.5 milyon euro'ya kadar çıkabileceğini Karadeniz ekibine iletti. Taraflar arasındaki pazarlıklar sürüyor.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın transferini çok istediği Muriqi için Alman ekipleri Augsburg ve Nürnberg de ilgi gösterdiler fakat 25 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli formayı giymek istiyor.
Muriqi, 2017-18 sezonunun devre arasında Gençlerbirliği'nden Rizespor'a transfer olmuştu.