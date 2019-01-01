Eljif Elmas, Atletico Madrid yolunda!
Yorum()
Depophotos
Fenerbahçe yönetiminin Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin talip olduğu Eljif Elmas için Atletico Madrid'den gelen teklifi kabul ettiği iddia edildi.
Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki oyuncu için Atletico Madrid ile 14 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
>> Sözleşmesi sona eren futbolcular
Haberde İspanyol ekibinin yetkililerinin Haziran ayının ikinci haftasında İstanbul'a geleceği ve yapılacak son görüşmeler sonrasında transferin resmiyet kazanacağı öne sürüldü.
Eljif'in adı son günlerde Manchester City, Tottenham, Napoli ve Inter ile anılıyordu.
Fenerbahçe, genç orta saha oyuncusunu 2017 yazında Makedon ekibi Rabotnicki'den 180 bin euro'luk yetiştirme bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.