Eljif Elmas, Atletico Madrid yolunda!

Fenerbahçe'nin gözde oyuncusu Eljif Elmas için önemli bir iddia ortaya atıldı...

yönetiminin Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin talip olduğu Eljif Elmas için 'den gelen teklifi kabul ettiği iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki oyuncu için Atletico Madrid ile 14 milyon euro karşılığında el sıkıştı.

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Haberde İspanyol ekibinin yetkililerinin Haziran ayının ikinci haftasında İstanbul'a geleceği ve yapılacak son görüşmeler sonrasında transferin resmiyet kazanacağı öne sürüldü.

Eljif'in adı son günlerde , , ve ile anılıyordu.

Fenerbahçe, genç orta saha oyuncusunu 2017 yazında Makedon ekibi Rabotnicki'den 180 bin euro'luk yetiştirme bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.