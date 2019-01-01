Fenerbahçe, Chidozie Awaziem'i gündemine aldı

Fenerbahçe, bonservisi Porto'da olan Nijeryalı stoperle ilgileniyor...

Savunma hattına takviye arayışında olan 'nin geçen sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Chidozie Awaziem'i gündemine aldığı belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Awaziem'in bonservisini elinde bulunduran 'nun talep ettiği 3 milyon euro'luk bedeli aşağı çekmeye çalışıyor.

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Haberde Finansal Fair-Play kısıtlaması nedeniyle bonservis bedeli ödemede sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katabileceği de kaydedildi.

Awaziem, geçen sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor forması altında ligde 16 maçta forma giymiş ve sergilediği performansla takımının yakaladığı çıkışta önemli pay sahibi olmuştu.